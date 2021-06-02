Алиханов сообщил, что договорился в Москве о «калининградских правках» по интернет-торговле

12 мая Госдума приняла в первом чтении подготовленные Минфином РФ поправки в закон об Особой экономической зоне (так называемый 16 ФЗ), согласно которым местные компании не смогут продавать свои товары через онлайн-каналы с доставкой в другие регионы. По мнению экспертов, все это приведет к ситуации, когда для покупки товаров в интернет-магазинах потребуется подтвердить фактическое присутствие физического лица на территории Калининградской области, но как выполнить это требование, никто не знает. В результате поправки в закон могут сделать интернет-торговлю в нашем регионе невозможной.

В понедельник вечером губернатор Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграме, что обсудил проблему на встречах в федеральном правительстве

- Договорились о «калининградских правках» в части интернет торговли и обращения (вывоза) отходов производства, - написал губернатор, однако никаких деталей переговоров пока не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за поправок в закон об ОЭЗ калининградцы могут стать «непереездными»

Новшества не сулят ничего хорошего ни бизнесменам нашей области, ни ее рядовым жителям. (подробности)