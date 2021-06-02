Проект здания, которое появится на месте Дома Советов, покажут на следующей неделе

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Уже в начале следующей недели в Калининграде представят проект застройки территории, которую сейчас занимает Дом Советов. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Сначала мы презентуем проект. Никита Явейн, известный российский архитектор, руководитель питерской «Студии 44» - они подготовили проект, и мы 7-го или 8-го числа представляем его в открытом режиме, - рассказал Алиханов. - После этого будем подписывать соглашение с инвестором и начинать разбирать.

Напомним, начать демонтаж самого Дома Советов собирались еще в феврале, но из-за юридических тонкостей работы сдвинули. В апреле в правительстве презентовали концепцию застройки территории, но конкретных проектов и эскизов не было. По словам Никиты Явейна, разработчики концепции воплотили идею «современной территории со средневековой силуэтностью». Возле Дома Советов предлагается возведение разноуровневого комплекса зданий общественно-делового назначения, где разместятся правительство региона, мэрия, музейный комплекс, МФЦ, гостиницы, офисы. В нижние уровни комплекса встроят многофункциональные пространства (кафе, предприятия обслуживания, магазины). Предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, видовые площадки.