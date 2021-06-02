Мать утонувшего в Янтарном ребенка обвинили в причинении смерти по неосторожности

Светлогорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении матери утонувшего в Янтарном 8-летнего мальчика. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 1 ст.109 УК РФ).

Трагедия произошла в Синявинском карьере возле базы отдыха 28 июня прошлого года. Ребенок, пришел на берег вместе с мамой. Женщина отвлеклась на несколько минут, после чего не смогла найти сына. Утонувшего ребенка обнаружил и вытащил мужчина, занимавшийся дайвингом. Спасти мальчика, к сожалению, не удалось.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что утопление малолетнего ребенка в Синявинском озере произошло в результате неосторожных действий, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Санкция ч.1 ст.109 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.