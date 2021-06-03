Владимир Путин встретился с победителями праймериз «Единой России»

Президент России Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и общественными деятелями, которые победили на предварительном голосовании партии. По словам главы государства, ЕР – единственная партия в стране, которая проводит отбор своих кандидатов на выборы на основе мнения избирателей.

«[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей», — сказал президент. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Количество проголосовавших в ходе праймериз партии составило около 12 миллионов человек. Это наибольшее количество участников предварительного голосования за всю историю политической системы России. Люди сделали свой выбор за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Также рекорд был поставлен по количеству претендентов на все уровни выборов (более 14 тысяч человек), а также по количеству кандидатов в депутаты Госдумы (более 5,5 тысячи человек). Отмечается, что каждый третий из них – абсолютный новичок в политике.

Председатель партии Дмитрий Медведев рассказал, что после того, как инициативу «Единой России» об участии волонтеров в политике поддержал президент, на праймериз выдвинулось рекордное количество волонтеров и общественников. Каждый третий кандидат оказался из их числа.

Многие общественники изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель праймериз в Мордовии Юлия Оглоблина сообщила, что люди опасаются задержек в ходе исполнения закона о бесплатном подведении газа до участков. А глава «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая считает, что пора ввести единые правила для определения многодетных семей по всей стране и расширить программы материнского капитала.

Президент России также подчеркнул, что предложения избирателей, полученные в ходе праймериз, станут основой для работы его победителей и «Единой России» в целом.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день», - отметил Путин.

Как сообщает сайт ER.RU, инициативы кандидатов войдут в предвыборную программу «Единой России». В основе программы – положения послания президента. Документ будет утвержден на съезде ЕР 19 июня в Москве, после его вынесут на широкое общественное обсуждение.