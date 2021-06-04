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Общество4 июня 2021 11:14

Во время тренировки в фитнес-центре на Московском проспекте умер мужчина

Мужчину пытались реанимировать около 20 минут
Сергей Богров
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Первую помощь мужчине оказывали сами работники фитнес-центра.

Первую помощь мужчине оказывали сами работники фитнес-центра.

Фото: предоставлено очевидцем

Инцидент произошел в четверг в фитнес-центре, расположенном на Московском проспекте в Калининграде.

- Мужчина потерял сознание и упал, - сообщил «Комсомолке» один из посетителей. - На помощь пришли работники фитнес-центра, которые начали делать непрямой массаж сердца.

По словам очевидцев, спасти калининградца пытались около 20 минут, не все попытки оказались тщетными и к приезду "скорой" он умер.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, в фитнес-центре скончался мужчина 1967 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

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