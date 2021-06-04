В Гурьевском районе обнаружено тело слесаря с завода ЖБИ

В поселке Невское Гурьевского района на улице Индустриальной в пятницу 4 июня было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, мужчина работал слесарем-ремонтником на заводе ЖБИ.

- Признаком криминальной смерти следователи не обнаружили, - заявили в пресс-службе ведомства. – По предварительной информации, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Напомним, днем 3 июня в фитнес-клубе на Московском проспекте города Калининграда скончался от сердечного приступа мужчина 1967 года рождения.