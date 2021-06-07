Приезжайте, не пожалеете: Историк моды Александр Васильев пригласил туристов в Зеленоградск

Александр Васильев на променаде в Зеленоградске. Фото: Instagram.com

Телеведущий и историк моды Александр Васильев приехал в Зеленоградск. На берегу Балтийского моря он собирается провести свои летние каникулы. Звезда «Модного приговора» прогулялся по променаду и записал видеообращение к подписчикам.

- Я в Зеленоградске, бывшем королевском курорте Кранце. Здесь очень людно, очень весело, солнечно и тепло. Приезжайте, не пожалеете, - сказал историк моды.

Ранее сообщалось, что Александр Васильев хочет открыть музей в Зеленоградске. Еще в начале мая он встретился с главой администрации Зеленоградского городского округа Сергеем Кошевым. Тот сам предложил создать музей в городе-курорте.

- Его предложение меня очаровало. Зеленоградску нужно, и я, конечно, не против. Если музей откроется, это будет счастье для всех. Но все это на стадии проекта. Когда-то, возможно, он осуществится, - прокомментировал Александр Васильев и отметил, что готов предложить Зеленоградску свои художественные ценности и антикварные наряды, курортные платья, купальные костюмы и зонтики для открытия музея на тему курортной моды.