«Здоровым в лето!»: В Калининграде организовано бесплатное обследование мужчин и женщин

Добро пожаловать в лето! Фото: Александр Подгорчук

На базе Центра специализированных видов помощи Калининградской области проходит акция «Здоровым в лето!». Она будет проходить до 1 июля. К участию приглашаются мужчины и женщины.

- Для своевременной диагностики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в рамках мероприятия жителям региона предлагается пройти бесплатное обследование, в рамках которого можно: сдать анализы крови на сифилис, ВИЧ; пройти микроскопическое исследование на ИППП; бакпосев на ИППП (гонококк, трихомонада, уреаплазма, микоплазма); ПЦР на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму, - прокомментировали суть акции в региональном минздраве.

Чтобы провериться, необходимо позвонить по телефону 313-185 и записаться в удобное время на прием к мужскому или женскому врачу-венерологу, а затем - прийти на прием в Центр специализированных видов медицинской помощи с паспортом и полисом ОМС.

- Объем исследований определяется врачом индивидуально в зависимости от показаний, - подчеркнули в минздраве.

Кроме этого, центр приглашает женщин в возрасте от 30 до 49 лет пройти бесплатное тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) в рамках пилотного проекта по раннему выявлению рака шейки матки. Для этого без записи пациентка, минуя регистратуру, может подойти к кабинету № 112 с паспортом и полисом ОМС (год рождения должен быть от 1991 до 1972-го!).