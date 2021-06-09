В Tele2 выяснили, что калининградцы покупают по ночам в интернет-магазинах

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Специалисты компании Tele2 проанализировали покупательскую активность калининградцев в интернет-магазинах за год (март 2020-го - март 2021-го). Специалисты оператора из проектного офиса big data зафиксировали семикратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время.

В исследовании учитывались покупки, совершенные с 22.00 до 07.00. Data scientists компании выбрали шесть интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом - от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, сервис доставки продуктов СберМаркет, интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал сервис доставки продуктов и товаров с полок магазина СберМаркет - платформу за год (март 2020-го - март 2021-го) посмотрели 32% пользователей от общего числа онлайн-шоперов. При этом рост числа посещений пришелся на период новогодних праздников - в декабре число пользователей выросло на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

На втором месте оказался интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» с долей пользователей в 27%. Сервис стал самой быстрорастущей площадкой. Число пользователей увеличилось в 10 раз год к году.

На третьем месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. За год доля пользователей достигла 19%.

Четвертое место досталось интернет-магазину парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 15% клиентов. При этом площадка достигла пика по числу посещений в новогодние праздники - количество пользователей в декабре 2020 года составило 15% от общего числа посетителей платформы за год.

Высокотехнологичный сервис доставки продуктов и товаров с полок магазина СБЕР ЕАПТЕКА занял пятую строчку рейтинга с долей пользователей в 5% от общего числа интернет-покупателей.

Шестую позицию в списке занимает сервис для поиска и покупки авиабилетов KUPIBILET.RU. Ожидаемо, что с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и закрытых границ год к году платформа продемонстрировала отрицательную динамику (-70%).