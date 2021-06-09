Калининградские власти рассказали, когда в автобусах наладят работу кондиционеров

Без кондиционеров в автобусах душно. Фото: Иван ВИСЛОВ

На невыносимую духоту в салонах общественного городского транспорта калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову в Инстаграм.

- Хочется поднять вопрос о неисправных системах кондиционирования в городском транспорте, - заострила внимание одна из подписчиц. – Еще не очень жарко, но в автобусах уже дышать нечем. Маме сегодня стало плохо в автобусе… А скоро неожиданно наступит жара.

Спустя время администрация Калининграда признала проблему и прокомментировала вопрос.

- В «Калининград-Гор Транс» сменилось руководство, - назвали главную причину сбоя. - Новый директор столкнулся с тем, что остались неподписанными некоторые текущие контракты, в частности, на обслуживание кондиционеров.

В администрации пообещали, что «до конца недели контракт будет заключен».

- Подрядчик обязуется в кратчайшие сроки восстановить работоспособность недостающих кондиционеров в муниципальных автобусах и троллейбусах, - говорится в сообщении.