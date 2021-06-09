ГИБДД: В Калининградской области зафиксировано 11 аварий с участием электросамокатов

Осторожно, электросамокаты в городе! Фото: Иван Макеев

На сегодня средства индивидуальной мобильности (электоросамокаты, гироскутеры, моноколеса и аналогичные устройства), набирающее популярность у жителей и гостей региона, становятся одной из проблем на улицах области. Об этом говорится в заявлении региональной ГИБДД.

- Управлять СИМ может любой человек, в том числе дети и подростки, при этом многие не знают элементарных правил дорожного движения, - отметили в инспекции. - При этом некоторые устройства, имеющие электродвигатель максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25кВТ и (или) максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, относятся к мототранспортным средствам. Для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей категории «М» или «А». По данным ГИБДД, за 5 месяцев 2021 года на дорогах Калининградской области зарегистрировано 11 ДТП с участием СИМ. В период с 7 июня по 16 июня 2021 года на территории региона проходит профилактическое мероприятие «Самокат». Полицейскими контролируется соблюдение правил дорожного движения пешеходами, передвигающихся на СИМ, а также проверяются технические характеристики электросамокатов.