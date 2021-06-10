В Калининградской области бизнесмен незаконно использовал котельную и заработал 10 миллионов рублей

Незаконная эксплуатация газового оборудования принесла бизнесмену 10 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Калининградской области будут судить бизнесмена, который незаконно эксплуатировал котельную. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Следственный отдел МО МВД России «Черняховский» Калининградской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство», - говорится в заявлении.

Незаконная деятельность была выявлена во время проверки соблюдения законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов.

- Установлено, что директор фирмы, не имея на это соответствующей лицензии, эксплуатировал взрывопожароопасные производственные объекты – сеть газопотребления и котельную. При этом бизнесмен извлек доход в размере более 10 миллионов рублей, - рассказали в полиции.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу.