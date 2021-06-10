В Калининграде появился «Подглядывающий Чехов»

Узнаете Чехова? Фото: СОЦСЕТИ

На фасаде библиотеки имени Чехова появилcя «Подглядывающий Чехов». Об этом сообщили в библиотеке.

- Авторов произведения зовут Грачик и Маргарита Гущян, - рассказали сотрудники. - На другом торце здания «Чеховки» уже есть арт-рисунок Грачика и Маргариты — «Иосиф Бродский». С новой картины Антон Чехов как будто «подглядывает» за прохожими. Глаза автора узнаваемы, несмотря на то, что нет большей части лица.

Известно, что рисунок создавался более шести часов. Библиотека благодари авторов за подарок.

- Уличное искусство привлекает тем, что, в отличие от галерей и выставок, здесь зритель, сам того не желая, попадает в «разговор» с картиной и ее идеей. На улице даже тот, кто не интересуется искусством, замечает произведение, - отметили в «Чеховке».

Добавим, мурал (от испанского muro — «стена») - разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях.