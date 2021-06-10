Соцсети: В Гурьевске в одном из общежитий до сих пор не отключили отопление

В одном из общежитий Гурьевска до сих пор не отключили отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители одного из общежитий Гурьевска просят власти вмешаться в бездействие управляющей компании, которая до сих пор не решила вопрос с отключением отопления. Крик о помощи размещен в группе «Подслушано в Гурьевске» во Вконтакте.

- Общежитие на Крайней, 4, просит о помощи, - написала Светлана. - Наши управляющие компании никак не могут договориться! Отопление до сих пор не отключено! Хватит издеваться над людьми, сделайте хоть что-нибудь!

В правительстве Калининградской области пообещали оперативно связаться с управляющей компанией и разобраться в ситуации.