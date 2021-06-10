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Общество10 июня 2021 13:27

По итогам конкурса в БФУ не стали называть бассейны «Лелек и Болек»

Хотя признали, что за этот вариант голосовали сумасшедше
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В бассейн - за энергией!

В бассейн - за энергией!

Фото: БФУ им. И. Канта

В БФУ имени Канта подвели итоги конкурса «Придумай название двум бассейнам БФУ». - Конечно, мы отметили сумасшедшую популярность предложения назвать наши спортивные объекты «Лелек и Болек», - отметили в вузе. - Но победителем становится Наталья Иванова с названиями «Aqua и Energy».

Напомним, Лелек и Болек – персонажи польского анимационного сериала, который активно снимался в 60-80-х годах прошлого столетия и пользовался большой популярностью у советских детей. Прототипами Лелека и Болека стали сыновья-погодки режиссера мультфильма Владислава Нехребецкого – Ян и Роман.

О количестве отданных голосов за предлагаемые варианты не сообщается.

Добавим, второй бассейн в БФУ открылся в мае этого года. Спортивный объект находится на улице Невского. В бассейне - шесть плавательных дорожек по 25 метров, площадь здания составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.

На строительство объекта потратили 186 миллионов рублей.