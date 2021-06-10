Следователи выяснили причину затопления траулера в Светлом

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Инцидент произошел вечером в понедельник, 7 июня. У причала в городе Светлый затонул малый рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов». Калининградский следственный отдел на транспорте провел проверку и установил причины ЧП.

- При производстве работ по подъему траулера на берег для технического осмотра, произошел обрыв одного из тросов. Вследствие чего судно завалилось набок, получив повреждение о бетонную поверхность берега, и частично затонуло, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте. - В результате произошедшего никто не пострадал, наличие ущерба устанавливается. В месте затопления были установлены боновые заграждения во избежание загрязнения акватории Калининградского залива.

Следователи взяли пробы воды и назначили судебно-химическую экспертизу для установления концентрации горюче-смазочных материалов.