Калининградский областной суд оставил в изоляторе сына депутата, избившего 14-летнего подростка

10 июня в Калининградском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, которую подал адвокат 17-летнего сына депутата Черняховского городского округа Сергея Харитонова. Напомним, по версии следствия, вечером 22 мая на улице Калинина в Черняховке обвиняемый молодой человек избил 14-летнего знакомого. Медики оценили полученные подростком травмы как вред здоровью средней тяжести. В отношении обидчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство.

Как сообщает пресс-служба областного суда, следователь Черняховского следственного отдела обратился в местный суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. В обоснование следователь указал, что П. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, знаком со свидетелями по данному делу и потерпевшим, а значит, может воздействовать на них или иным способом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Суд в Черняховске ходатайство следователя удовлетворил: в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 28 июля 2021 года. Не согласившись, адвокат подал апелляционную жалобу. Калининградский областной суд признал постановление коллег из Черняховска законным и обоснованным и оставил его без изменения. Постановление вступило в законную силу.