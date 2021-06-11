Елена Дятлова о Фестивальной аллее: пешеходы и велосипедисты мешают друг другу

Первое, что изменится на Фестивальной аллее: добавят света, сделают разметку для велосипедистов и поднимут ветви деревьев. Фото: мэрия Калининграда

Накануне вечером глава администрации Калининграда с коллегами прошлись по Фестивальной аллее. О результатах прогулки Елена Дятлова сообщила на своей странице в Инстаграм.

По мнению градоначальницы, потенциал у этой улицы хороший.

- Из того, что сразу бросается в глаза: недостаточная освещенность, над тротуаром низко нависают ветки деревьев, хаотичное движение – пешеходы и велосипедисты зачастую мешают друг другу. Дала задание дорожникам в короткие сроки нанести разметку, чтобы отделить велодорожку. Комитету городского хозяйства поручила приподнять кроны, чтобы пешеходы и велосипедисты могли спокойно передвигаться, не уворачиваясь от веток. Подумаем, как улучшить освещение, - сообщила Елена Дятлова.

Описала глава администрации города и работу на будущее.

- Есть и более сложные и финансово затратные задачи. Сейчас пешеходный трафик прерывается на отрезке между Леонова и Комсомольской. Этот участок больше подходит для машин, поэтому постараемся организовать движение так, чтобы пешеходы тоже могли безопасно пройти, - написала Елена Дятлова.

Задача у городских властей проста и понятна - сделать Фестивальную аллею «красивой улицей, по которой приятно гулять на всем ее протяжении: от Советского проспекта до Катина».