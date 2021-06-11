Держимся около отметки «70»: в Калининграде назвали число заражений коронавирусом за сутки

За сутки в Калининградской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 11 июня на COVID-19 нарастающим итогом обследовано 734 012 человек.

- Из них выявлено 34 223 случая заражения (33 076 человек выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2 345 человек, - рассказали в оперштабе.

За последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, вчера сообщалось о 70-ти случаях.