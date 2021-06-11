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Общество11 июня 2021 14:02

На въезде в Калининград из-за ДТП с мотоциклом образовалась пробка

Авария случилась у разворотного кольца общественного транспорта на улице Емельянова
Надежда РЖЕВСКАЯ
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На месте ДТП работал экипаж ГИБДД.

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД.

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Утром 11 июня на улице Емельянова в Калининграде около разворотного кольца общественного транспорта произошло ДТП, из-за которого образовалась огромная пробка.

- В поселке Борисово областного центра утром 11 июня произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, - оставили фото и запись в «Сообществе автомобилистов» в «ВКонтакте» очевидцы происшествия.

Наблюдатели также сообщили, что в результате столкновения мотоцикла и автомобиля никто не пострадал.

Образовалась пробка.

- В сторону Калининграда шла машина с длиннющим прицепом, вроде свиней везли. Такой «живой» прицеп - и по звукам, и по запахам. Водителю не позавидуешь. Но мастерски "прополз" между местом аварии и обочиной, - поделился впечатлением еще один очевидец.

На месте происшествия работал экипаж ГИБДД. Участники аварии старательно разъясняли свои действия дорожным полицейским.