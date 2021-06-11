На въезде в Калининград из-за ДТП с мотоциклом образовалась пробка

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Утром 11 июня на улице Емельянова в Калининграде около разворотного кольца общественного транспорта произошло ДТП, из-за которого образовалась огромная пробка.

- В поселке Борисово областного центра утром 11 июня произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, - оставили фото и запись в «Сообществе автомобилистов» в «ВКонтакте» очевидцы происшествия.

Наблюдатели также сообщили, что в результате столкновения мотоцикла и автомобиля никто не пострадал.

Образовалась пробка.

- В сторону Калининграда шла машина с длиннющим прицепом, вроде свиней везли. Такой «живой» прицеп - и по звукам, и по запахам. Водителю не позавидуешь. Но мастерски "прополз" между местом аварии и обочиной, - поделился впечатлением еще один очевидец.

На месте происшествия работал экипаж ГИБДД. Участники аварии старательно разъясняли свои действия дорожным полицейским.