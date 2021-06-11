На въезде в Калининград из-за ДТП с мотоциклом образовалась пробка

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД.
Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Утром 11 июня на улице Емельянова в Калининграде около разворотного кольца общественного транспорта произошло ДТП, из-за которого образовалась огромная пробка.
- В поселке Борисово областного центра утром 11 июня произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, - оставили фото и запись в «Сообществе автомобилистов» в «ВКонтакте» очевидцы происшествия.
Наблюдатели также сообщили, что в результате столкновения мотоцикла и автомобиля никто не пострадал.
Образовалась пробка.
- В сторону Калининграда шла машина с длиннющим прицепом, вроде свиней везли. Такой «живой» прицеп - и по звукам, и по запахам. Водителю не позавидуешь. Но мастерски "прополз" между местом аварии и обочиной, - поделился впечатлением еще один очевидец.
На месте происшествия работал экипаж ГИБДД. Участники аварии старательно разъясняли свои действия дорожным полицейским.