В Калининграде СК начал проверку несанкционированных детских лагерей

Не отдых, а печаль... Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следователи СК проверяют информацию о несанкционированных детских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области.

- Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что на территории Калининградской области региональным управлением Роспотребнадзора выявлено шесть лагерей, предлагавших путевки для летнего отдыха детей без разрешения на их прием. В частности, сообщается о том, что лагерями не получены санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие исполнение требований по обеспечению мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Список лагерей, работающих без разрешений и с нарушениями, опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.