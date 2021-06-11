На Южном вокзале к открытию готовится мобильный пункт вакцинации от COVID-19

С 14 июня получить прививку от коронавируса можно будет и в медпункте на Южном вокзале. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 14 июня на вокзале «Калининград – Южный» начнет работать мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, который будет располагаться в помещении медицинского пункта вокзала. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

- Время работы мобильного пункта – по режиму работы вокзала, с 5:00 до 23:00. Прививку сможет получить любой желающий при отсутствии медицинских противопоказаний, - отметили организаторы.

В пресс-службе напомнили также, что прививку можно получить и в поликлиники «РЖД-Медицина» (на станции Калининград и на станции Черняховск). Вакцинация проходит и в выходные дни. Так, с 12 по 14 июня, прививочный кабинет также будет работать в поликлинике «РЖД-Медицина» Калининграда с 9-00 до 14-00.

Желающим получить вакцинацию при себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.