Банщик, медики, студенты: у кого в Калининграде выявлен коронавирус

В Калининграде корнавирус подтвержден и у сотрудников торговли, и у пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном оперштабе рассказали, кто за минувшие сутки получил подтверждение диагноза – коронавирус.

- За последние сутки зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции, - говорится в отчете. - В структуре: 49 случаев ОРВИ, 2 пневмонии и 18 случаев бессимптомного течения заболевания.

Среди заболевших:

- 16 неработающих.

- 13 пенсионеров;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 воспитанника детских садов (д/с 4 Зеленоградска; частный детский сад «Киндер» Калининграда; д/с 57 Калининграда);

- 3 учащихся (школа № 6, гимназия № 40, гимназия № 1 в Калининграде);

- 3 студента (БФУ, Калининградский колледж управления, Колледж сервиса и туризма);

- 2 медицинских работника;

- 2 работника сферы образования;

- 2 работника промышленных предприятий;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник транспортного предприятия;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник банка.

На 11 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 734 012 человек. Из них выявлено 34 223 случая заражения (33 076 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 345 человек. Всего с начала пандемии в регионе вирус унес 538 жизней.