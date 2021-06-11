Банщик, медики, студенты: у кого в Калининграде выявлен коронавирус

В Калининграде корнавирус подтвержден и у сотрудников торговли, и у пенсионеров.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В региональном оперштабе рассказали, кто за минувшие сутки получил подтверждение диагноза – коронавирус.
- За последние сутки зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции, - говорится в отчете. - В структуре: 49 случаев ОРВИ, 2 пневмонии и 18 случаев бессимптомного течения заболевания.
Среди заболевших:
- 16 неработающих.
- 13 пенсионеров;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 воспитанника детских садов (д/с 4 Зеленоградска; частный детский сад «Киндер» Калининграда; д/с 57 Калининграда);
- 3 учащихся (школа № 6, гимназия № 40, гимназия № 1 в Калининграде);
- 3 студента (БФУ, Калининградский колледж управления, Колледж сервиса и туризма);
- 2 медицинских работника;
- 2 работника сферы образования;
- 2 работника промышленных предприятий;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник транспортного предприятия;
- работник предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник банка.
На 11 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 734 012 человек. Из них выявлено 34 223 случая заражения (33 076 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 345 человек. Всего с начала пандемии в регионе вирус унес 538 жизней.