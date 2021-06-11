Под Правдинском мужчина полгода искал похитителя приставки и пульта

10 июня в отделение полиции по Правдинскому району обратился житель одного из поселков с сообщением о краже. Детали обращения прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

- 1 декабря 2020 года неизвестный похитил из дома обратившегося в полицию мужчины телевизионную приставку с пультом, - рассказали в полиции. - Потерпевший не стал сразу сообщать о преступлении в полицию. Полагал, что сумеет найти вора самостоятельно. Но спустя полгода, так и не узнав, кто присвоил приставку, обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний односельчанин потерпевшего. Выяснилось, что декабрьским вечером подозреваемый разбил окно соседа, осмотрел комнаты, похитил приставку и подключил к своему телевизору.

В настоящее время похищенное изъято.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе.