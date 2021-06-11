Минспорта: фан-зона у стадиона «Калининград» откроется не раньше 21 июня

Болеем за Россию! Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Фан-зона на стадионе «Калининград» откроется не раньше 21 июня, когда сборная России будет играть матч заключительного тура группового этапа первенства Европы. Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

- Если сборная России продолжит свое выступление, то и фан-зона будет работать, - сказал Дмитрий Иванов.

По словам представителя регионального минспорта, площадка для болельщиков будет организована на территории стадиона, но не в самой чаше.

- Будет установлено оборудование, помимо просмотра самого матча, планируются развлечения. В фан-зону будет открыт доступ для зрителей и представителей СМИ. Но в данный момент количество мест неизвестно, - отметил Иванов.

Подробная информация о времени и порядке доступа в фанз-зону появится позднее, она будет доступна на сайте регионального министерства спорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Калининград).