В Калининграде ищут свидетелей жестокой расправы над охранником магазина

На этом кадре велосипедист наносит удар ногой охраннику по голове. Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях размещено видео, на котором хозяин велосипеда избивает охранника продуктового магазина в Калининграде.

- 10 июня в «Дешево» на улице Красносельской покупатель избил сотрудника. Ищем свидетелей инцидента, - такой комментарий под видео размещен в «Янтарный ДЛБ» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что покупатель оставляет свой велосипед в зале магазина и направляется за продуктами. Появляется мужчина в синей рубашке (похожа на форму) и просит убрать велосипед. Покупатель на замечания не реагирует. Тогда охранник выносит велосипед в коридор.

Это очень не понравилось хозяину оставленного имущества, и он нанес несколько ударов охраннику. В том числе ногой по голове.

Взволнованный столь неправильным отношением к себе велосипедист на этом не успокаивается. Несколько раз возвращается к лежащему на полу человеку, хватает его за ногу и перетаскивает с одного места на другое.

К слову, разъяренный покупатель снова поставил свой велосипед в зале магазина, около камер хранения. Теперь полный порядок! Можно идти за покупками.

На кадрах очевидцы почему-то утешают велосипедиста. И никто не пытается помочь избитому человеку.