При пожаре в жилом доме в Зеленоградске пострадал один человек

При пожаре в Зеленоградске пострадал один человек. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Главном управлении МЧС РФ по Калининградской области сообщили подробности о пожаре в жилом секторе в Зеленоградске.

- 17 июня 2021 года в 17.36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Октябрьской, города Зеленоградска, - рассказали в пресс-службе. - В одноэтажном нежилом доме, размером 8х6 метров, сгорела кровля, на площади 48 кв.м. У рядом стоящего одноэтажного жилого дома, размером 16х6 метров, сгорела кровля, на площади 10 кв.м.

В МЧС отчитались, что реагирование сил и средств было своевременным.

- Есть один пострадавший. На пожар привлекались пять пожарных расчетов в составе 35 человек и 8 единиц техники, - отметили в ведомстве.

О состоянии пострадавшего и причинах пожара не сообщается.