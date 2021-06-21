Купаться можно: стали известны результаты повторной проверки воды в карьере в Прибрежном

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Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты повторной пробы воды, взятой в карьере в Прибрежном (возле СНТ «Мечта»). Напомним, в прошлый раз проверка показала завышенное содержание бактерий Salmonella Abony, что свидетельствовало о фекальном загрязнении озера. В результате купание в карьере, на благоустройство которого потратили 4,5 миллиона рублей, официально запретили.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил о том, что завершена повторная эпидемиологическая экспертиза. Пробу воды взяли еще 9 июня.

- Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам, - говорится в релизе ведомства.

Санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющее снять запрет на купание, пока не выдано, так что формально водоем остается закрытым. Однако с точки зрения гигиены купаться там можно, вода опасности для здоровья не представляет.