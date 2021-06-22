В Балтийске отдыхающие занимают лес, в котором саперы ищут снаряды

. Фото: Балтийский городской округ

Под Балтийском продолжаются работы по разминированию лесного массива в районе Витланд - Павлово. Саперы начали работать после того, как в августе 2020 года при разведении костра взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, тогда пострадали двое детей.

На сегодня обследовано 2,8 га, обнаружено 264 взрывоопасных предмета.

Однако, как сообщает администрация Балтийска, обследование затрудняется тем, что территорию, где работают саперы, занимают отдыхающие. В лесу установлены запрещающие знаки.

Накануне власти провели совещание, посвященное дальнейшей организации работ по очистке территории от взрывоопасных предметов.

Напоминаем, в округе объявлен режим ЧС локального характера, лес в районе Витланда и Павлово официально закрыт для посещения.