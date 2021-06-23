Архитекторы изменят облик зданий, которые построят на территории Дома Советов

.

Концепцию застройки территории на месте Дома Советов на градосовете презентовал руководитель архитектурного бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) Никита Явейн. Впервые проект представили общественности еще 8 июня, а теперь его вынесли на обсуждение профессионалов.

Как оказалось, авторы концепции уже готовят некоторые изменения внешнего облика зданий.

- Силуэт будет чуть-чуть круче, поскольку кровли зданий должны быть более вертикальными. Мы для себя решили, что, если будем продолжать работу, то внесем корректировки, - рассказал Никита Явейн. - Что касается жилья, то где-то можно будет понизить на этажек, но не более. Мы не уследили за линией, и она у нас как-то «выскочила».

Могут измениться, по словам Никиты Явейна, и цвета фасадов, которые сейчас преимущественно коричневые.

- Мы считаем, что должны быть немножко другие оттенки - пожелтее, ближе к янтарным цветам, - сказал архитектор. - Хотелось бы видеть, например, 3D-кладку с выступами, пупырышками и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирпич, камень, готические силуэты: что появится на месте Дома Советов

Архитекторы трудились в течение нескольких месяцев и представили результаты работы (подробности)