В Роспотребнадзоре объяснили, что грозит калининградцам, которые откажутся от обязательной вакцинации

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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области опубликовало ответы на самые популярные вопросы жителей. Напомним, сегодня главный санитарный врач региона Елена Бабура подписала постановление о введении обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям отдельных категорий граждан.

В ведомстве объяснили, есть ли у калининградцев право отказаться от вакцинации и продолжить работу.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона N 157-ФЗ граждане имеют право отказаться от прививок, но следует знать, что отказ от прививок по эпидемическим показаниям дает право работодателю на временное отстранение от работ не привитого сотрудника на весь период эпидемического неблагополучия, - говорится в разъяснении Роспотребнадзора.