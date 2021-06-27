Алиханов анонсировал введение "взвешенных" ограничений на въезд туристов в Калининградскую область

. Фото: Андрей АБРАМОВ

На странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграме завязалась оживленная дискуссия по поводу возможных ограничений для туристов на въезд в Калининградскую область из-за очередной вспышки коронавируса.

На предложение одного из подписчиков отправить всех туристов по домам, Антон Алиханов ответил: "Решение будет на днях, уже обсуждаем с Роспотребнадзором". Губернатор также отметил, что решение будет "взвешенным".

Трудно сказать, какие именно ограничения и неудобства ждут желающих посетить Калининградскую область, но, скорее всего, введение ограничительных мер - лишь вопрос времени. Ситуация с распространением ковида в самом западном регионе России с каждым днем становится все тяжелее. В воскресенье было зафиксировано 150 новых случаев, последний раз подобный показатель был в феврале.

При этом, по мнению Антона Алиханова, в новой волне коронавируса виноваты вовсе не туристы. "Туристы не при чем, после майских не было никакого роста заболеваемости. Виноват новый штамм и расширение контактов молодежи в летний период", - написал глава области на своей странице.

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С 1 июля Краснодарский край начнет пускать на свои курорты только привитых от коронавируса туристов. Без справки о вакцинации заселиться в отели Сочи, Геленджика и Анапы не получится. Постановление о новых ограничениях подписал накануне губернатор Вениамин Кондратьев, что уже вызвало массовую отмену путевок и броней гостиниц. Возможно ли такое в Калининградской области, где также этим летом отдыхает большое количество россиян? Возможно, но не сейчас (подробности).