Алиханов разъяснил, стоит ли ждать падения цен на морковь

Цена на морковь в калининградских магазинах - 120 рублей за килограмм. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дайджест цен на морковь в Калининградской области, стоимость которой за последние недели сильно впечатлила жителей региона, губернатор разместил у себя в Инстаграм.

- Слишком уж много вопросов про морковь и цены на нее, - написал Антон Алиханов. И представил «информационный дайджест выходного дня» от регионального минсельхоза и торговых сетей.

Вот какие любопытные данные приводятся в отчете.

- КФХ «Калина» высадило в этом году 50 га. Планирует получить, как и год назад 5000 т, весь урожай уже продан по 28 руб. за килограмм калининградским торговым сетям. - Кооператив «Наш Край» (Багратионовск) работает с сетями, урожай прошлого года полностью реализовал. Цена реализации своего продукта от 18 руб. и последнюю партию прошлогоднего урожая - до 30 руб. за кг.

- Сейчас в Калининградской области торгуют морковью с юга России: входящая цена 47 руб. с доставкой в Калининград, ее пока немного. Отпускная в сетку 60 руб. Это ранняя морковь, к сожалению, не лучшего качества из-за дождей.

- «Наш Край» посеяли 40 га среднеспелой и позднеспелой моркови. Другие КФХ тоже много посеяли, почти у всех мелких контракты с переработчиками. Как начнется массовая уборка местной продукции, цена станет ниже.

- «Натурово». Сейчас поступает морковь из Израиля, Сербии - входящая цена 80 руб., с этой недели пойдет Краснодарская морковь.

- «Семья». Калининградская морковь закончилась 1,5 месяца назад, белорусская около 2 недель назад. Сейчас морковь поставляется из Израиля, закупочная цена 110-120 руб. за кг, розница около 140 руб., есть немного из Сербии. Сами заказали морковь в Турции, должна прийти в пятницу-субботу на следующей неделе, розница будет не дороже 100 руб. за кг.

По прогнозам, калининградская морковь пойдет через 2-3 недели.