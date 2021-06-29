Туристы сообщили, что видели дельфинов в море у калининградского побережья

Появление дельфинов в Балтийском море – явление необычное, но вовсе не уникальное. Фото: Олег УКЛАДОВ

Неожиданные результаты принес опрос в соцсетях. Сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru поинтересовался у туристов, где в России можно увидеть дельфинов в естественной среде их обитания.

Первое место занял Сочи: 32% отдыхающих сообщили, что часто видят проплывающих дельфинов в море. На втором месте - Новый Свет и Судак: 20% путешественников видели этих морских млекопитающих животных рядом с берегом. Бронзу в рейтинге популярных направлений для наблюдений за дельфинами получила Евпатория - 13%.

Самое интересное, что в топ-10 оказалась наша Калининградская область. 1,17% опрошенных заявили, что видели у нас дельфинов, и поставили регион на 8-е место в рейтинге.

Похоже, туристы выдали желаемое за действительное, хотя время от времени дельфины в Балтийском море на самом деле встречаются.