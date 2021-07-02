В Калининградской области заболели 190 человек, привитых от коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало информацию по заболеваемости после вакцинации от COVID-19. По состоянию на 1 июля полный курс вакцинации прошли 122 343 человека. Из них заболели 190 человек, или 0,2% .

- 51 человек заболел в первые 20 дней от даты получения второго компонента, т. е. в процессе формирования иммунитета, - уточнили в Роспотребнадзоре.

У каждого десятого (19 человек), заболевшего после прививки, развилась пневмония. Доля таких пациентов составляет 0,02% от числа получивших второй компонент вакцины.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что поствакцинальных осложнений в Калининградской области ни у кого не зарегистрировано.

По данным на 30 июня, в область поступило 189 877 комплектов доз вакцины (суммарно «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»).

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