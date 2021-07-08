В Калининграде 323 самца орхидского минера пытались уничтожить каштан, но угодили в ловушку

. Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда подвела промежуточные итоги масштабных мероприятий, направленных на спасение каштанов от вредных насекомых. Отчет появился в социальных сетях.

- Мы предупреждали самцов охридского минера, что «женщины» их до добра не доведут, - не без юмора сообщили горожанам специалисты. - Прошел примерно месяц, как мы установили феромонные ловушки на городские каштаны (самцы слышат запах самки, слетаются, но тут же влипают в историю под названием «клей»), а значит, уже можно начинать подводить первые итоги мониторинга.

В отчете приводятся данные о состоянии одной снятой ловушки на Фестивальной аллее.

- Здесь ровно 323 самца каштановой моли и еще несколько залетных мух, - прокомментировали в мэрии. - Исходя из количества вредителей, специалисты нашего отдела озеленения рассчитают объемы инсектицидов (химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, необходимые для лечения пораженных деревьев. - Ред.).

В администрации рассказали также, что аукцион на закупку препаратов уже объявлен, об итогах торгов станет известно 12 июля.