Основано на реальных звонках: Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки

Сериал состоит из новелл о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса.

Короткометражные серии основаны на реальных обращениях абонентов оператора в центры дистанционного обслуживания Tele2. В кинематографическом воплощении истории клиентов получили новое звучание в самых разных жанрах – от романтической комедии до триллера.

Сериал Tele2 под названием «Служба поддержки» – это новеллы о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении клиента. Объединяет киноновеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2 – готовы помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас.

Сериал демонстрируется на YouTube-канале Tele2, первые две серии (романтическая комедия и триллер) вышли там 8 июля.

Жанры - от романтической комедии до триллера.

- Для нас сериал – это новый формат коммуникации, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией, - рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2. - Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – не просто слова, а принципы работы клиентской службы Tele2.

Абонентов Tele2 обслуживают четыре центра дистанционных продаж и сервиса в Ростове-на-Дону, Челябинске, Саранске и Иркутске, ежедневно в них принимают больше 94 тысяч звонков и цифровых обращений. В задачи дистанционного сервиса входит привлечение, развитие, сохранение и повышение лояльности клиентов во всех точках контакта.

- Нет ничего удивительного в том, что работа специалистов службы личной поддержки легла в основу сериала, - говорит Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2. - Ежедневно наши сотрудники в своей работе сталкиваются с десятками необычных историй, достойных экранизации. Особый подход к обслуживанию в компании Tele2 состоит в том, что мы сосредоточены на клиенте, на его персональных потребностях. Сотрудники службы личной поддержки имеют максимальные полномочия, чтобы решить любой вопрос.