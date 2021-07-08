Эксперты дополнили «Народную программу» ЕР предложениями по поддержке семей

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«Единая Россия» собирается внести в свою народную программу идеи экспертов и представителей общественности по поддержке семей с детьми. Речь идет о расширении возможностей материнского капитала, отмене НДФЛ для многодетных семей и увеличении госпомощи.

8 июля состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми». Помимо депутатов и членов партии, в ней участвовали эксперты и представители различных НКО, пишет nashgorod.ru.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, участвовавшая в обсуждении, отметила важность государственной поддержки для разных категорий семей. По ее мнению, необходимо увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 100% от средней зарплаты. Сейчас оно составляет только 40%. Период ухода должен быть увеличен до 3 лет. Поддержку также надо оказывать бабушкам и дедушкам, помогающим воспитывать детей. Кроме этого, необходимо предоставлять налоговые льготы для структур, помогающих семьям решать жилищные проблемы.

Высказалась Кузнецова и по поводу внедрения принципа одного окна для получения государственной поддержки семьям. Она мотивировала это тем, что у родителей уходит много времени на бумажную волокиту, а это время лучше посвятить детям.

Блогер, специализирующаяся на теме воспитания, Елизавета Золотухина считает, что пособия на детей от 1,5 до 3 лет должны выплачиваться более широкому кругу семей. Сейчас его получают родители, чей доход не превышает двух МРОТ.

Также много времени на встрече было уделено маткапиталу. Его предложили использовать на оплату частных детсадов, установку газового отопления, покупку машины и на другие актуальные для семей нужды. При этом участники форума отметили, что трехлетний мораторий на использование материнского капитала для улучшения условий проживания следует отменить.

Кроме этого, на сессии обсуждались меры по поддержке здоровья мужчин, отмена НДФЛ для семей с 4 детьми, создание центров по поддержке семей по аналогии с МФЦ и другие инициативы.

Ранее, как сообщает официальный сайт «Единой России», лидер партии Дмитрий Медведев призвал граждан активнее участвовать в создании и обсуждении народной программы. Она, по его словам, должна нести актуальные для всех россиян вопросы и быть направленной на их решение.

Член фракции «Единая Россия» Калининградской областной думы, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Бартминская считает важным, чтобы государство продолжало оказывать помощь семьям с детьми.

«По инициативе «Единой России» в стране ведется огромная работа, направленная на поддержку семьи. Сейчас уже четко прослеживается системность, поэтапность в том, что сделано. С самого начала, когда люди только поженились, еще до рождения детей, они уже получают определенную помощь. Появляется первенец, второй, третий ребенок – и всякий раз государство финансово помогает семье. В школу собрать детей – недешевое дело. И снова государство подставляет плечо семьям. Заканчивает обучение – семья опять может рассчитывать на помощь. И неважно, сколько в семье детей.

То есть идея партии реализуется везде: с рождения семьи и по мере роста и взросления детей государство все время помогает сохранить семью и обеспечить ее благополучие. Это дорогого стоит. Выделяемое серьезное финансирование облегчит жизнь многих семей. Поэтому своевременные инициативы и предложения партии будут способствовать улучшению благосостояния семьи».