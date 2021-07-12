«Ростелеком» обеспечит индустриальные парки Калининградской области современной телеком-инфраструктурой

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«Ростелеком» обеспечит современной телекоммуникационной инфраструктурой индустриальные парки в Калининградской области. Соответствующее соглашение о намерениях подписали заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами Дмитрий Павлов и генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Андрей Толмачев.

В первую очередь инфраструктура связи «Ростелекома» появится в индустриальных парках «Храброво» и «Черняховск». Для постоянного взаимодействия по вопросам реализации соглашения стороны назначили ответственных представителей, в компетенции которых входит обмен необходимой информацией и создание совместных рабочих групп.

- У нас идет активная деятельность в индустриальном парке «Храброво», на сегодняшний день в него уже пришли около трех десятков инвесторов, - рассказал Андрей Толмачев, генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области». - Все эти компании, конечно же, нуждаются в надежной современной телекоммуникационной инфраструктуре, без которой трудно представить успешный бизнес. Поэтому мы сильно заинтересованы в том, чтобы у наших резидентов был широкий выбор качественных цифровых услуг и сервисов».

- Работы по подключению парков к высокоскоростной линии связи будут проведены поэтапно за счет собственных инвестиций «Ростелекома», - прокомментировал Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами. - В ближайшие дни начнем строительство сети для индустриального парка «Храброво». После этого в планах «Черняховск». Наша задача - построить надежную инфраструктуру связи для обеспечения резидентов самыми современными цифровыми сервисами.

Работы по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры внутри парка «Храброво» (площадь 271 га) завершены, в «Черняховске» (1116 га) они в самом разгаре. Индустриальные парки в Калининградской области создаются с целью развития экономического потенциала региона через привлечение на его территорию промышленных инвестиций. На сегодняшний день в резиденты индустриальных парков заявились компании из сфер машиностроения, производства ювелирной продукции и изделий из янтаря, биофармацевтики и производства лекарственных препаратов, производства строительных материалов, предприятий наноиндустрии и стекольной промышленности.