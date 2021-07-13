Tele2 расширяет сеть в самых трафиковых точках Калининградской области

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Компания Tele2 расширила зону охвата и увеличила емкость высокоскоростного мобильного интернета в 12 населенных пунктах региона в первой половине 2021 года. Новые базовые станции повысили надежность сети в районах городской многоэтажной застройки, на побережье и дорогах по направлению к Балтийскому морю, в дачных поселках, а также на территории нового погранперехода в Советске.

Технические специалисты Tele2 постоянно отслеживают показатели нагрузки на сеть. На основе больших данных планируют запуск новых станций там, где растет спрос на услуги мобильного интернета. Планомерная модернизация инфраструктуры Tele2 в Калининградской области позволяет с учетом возросшего трафика сохранить высокий уровень качества связи для потребителей.

В первом полугодии 2021 года оператор построил новые базовые станции на территории жилой застройки Калининграда: в районе улиц Горького и Гайдара, Каштановой аллеи, Павлика Морозова и Коммунистической, Олега Кошевого и Батальной, Юрия Гагарина и Краснодонской. Кроме того, улучшили связь в районе торгово-развлекательного центра «Балтия Молл». Теперь покупатели гарантированно остаются всегда на связи.

Tele2 повысила качество мобильного интернета в ряде районов второго по величине города области - в Советске. Новые дополнительные базовые станции установили в районе вокзала и Жилинского шоссе, а также на территории погранперехода. Мобильным интернетом нового качества теперь могут воспользоваться жители Озерска в районе улицы Тельмана. Кроме того, на севере города Светлого, где расположены многочисленные дачи и загородные коттеджи, также установили дополнительные базовые станции с поддержкой технологий 2G/3G/4G.

Расширили сеть 4G в населенных пунктах и на побережье Балтийского моря. Калининградцы и гости области свободно могут делиться впечатлениями от отдыха в сети в поселках Приморье и Переславское, а также на территории санатория «Мечта» в Отрадном. Дополнительные базовые станции запустили в районах области: в Краснознаменске, Малиновке, Яблоневке, Мамонове.

Общий объем инвестиций Tele2 в инфраструктуру связи Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей, что позволило увеличить количество базовых станций в регионе на 70%. Работы затронули все населенные пункты области. Кроме того, Tele2 расширила канал в сетях LTE-1800 до 15 МГц, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных на 30%.