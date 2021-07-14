Пляжи Янтарного обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом

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Поток туристов в Калининградскую область растет с каждым годом. И, конечно, важно, чтобы все они могли мгновенно делиться своими впечатлениями о поездке с друзьями и родными, а значит имели качественный высокоскоростной мобильный интернет.

В одном из самых привлекательных для отдыхающих месте – поселке Янтарном - МегаФон установил базовую станцию контейнерного типа, благодаря которой абоненты и клиенты оператора могут пользоваться интернетом на скорости до 300 Мбит/с.

Высокие скорости станут доступны туристам, которые теперь смогут делать селфи и проводить прямые эфиры прямо с одних из лучших пляжей страны. А также мобильный интернет МегаФона позволит сотням предпринимателям подключить онлайн-кассы, проводить трансляции спортивных матчей в кафе и барах, делиться фотографиями и видео на страничках своих заведений в социальных сетях.

Базовая станция, установленная в Янтарном, работает в двух диапазонах: 1800 МГц – для наибольшего покрытия и 2600 МГц – для лучшей емкости. Оборудование останется в поселке до конца туристического сезона и будет покрывать сетью всю пляжную зону от парка им. М. Беккера до шахты Анна.

МегаФон уже пятый год подряд становится лидером в рейтинге Ookla (разработчик сервиса Speedtest). Данные для анализа собираются специалистами на основе замеров пользователей приложения. За год средняя скорость интернета в сети оператора в регионе увеличилась с 31,55 Мбит/с до 38,63 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам около 24 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.