В Советске разобрали незаконную пристройку к старинной кирхе

Теперь площадка перед зданием выглядит так. Фото: Администрация Советска

Незаконная пристройка к зданию бывшей евангелистско-лютеранской кирхи Креста (возведена в 1911 году) появилась в конце мая. В региональной службе охраны объектов культурного наследия назвали такую самодеятельность «хамством» и пообещали разобраться.

Снесенная пристройка, возмутившая и горожан, и специалистов. Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

Сегодня администрация Советска объявила о том, что постройку разобрали.

- Арендатор незаконно начал вести строительные работы. На место выходили комиссии, вопрос обсуждался на разных уровнях. Жители также выступали за сохранение объекта, активно обсуждая ситуацию в социальных сетях. К вопросу подключился и глава администрации Андрей Сергеев, - сообщила мэрия в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». - Сегодня пристройку уже демонтировали.

В администрации уточнили, что удалось обойтись без судебных разбирательств.