В Советске разобрали незаконную пристройку к старинной кирхе

Теперь площадка перед зданием выглядит так.
Фото: Администрация Советска
Незаконная пристройка к зданию бывшей евангелистско-лютеранской кирхи Креста (возведена в 1911 году) появилась в конце мая. В региональной службе охраны объектов культурного наследия назвали такую самодеятельность «хамством» и пообещали разобраться.
Снесенная пристройка, возмутившая и горожан, и специалистов.
Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
Сегодня администрация Советска объявила о том, что постройку разобрали.
- Арендатор незаконно начал вести строительные работы. На место выходили комиссии, вопрос обсуждался на разных уровнях. Жители также выступали за сохранение объекта, активно обсуждая ситуацию в социальных сетях. К вопросу подключился и глава администрации Андрей Сергеев, - сообщила мэрия в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». - Сегодня пристройку уже демонтировали.
В администрации уточнили, что удалось обойтись без судебных разбирательств.