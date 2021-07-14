На пляже в Балтийске заметили огромного краба

Вот так встреча! Фото: Алена РУДЕЦКАЯ.

Внушительных размеров краб попался на глаза отдыхающим в Балтийске.

- Мы увидели его в песке у затонувшей баржи за памятником Елизавете, - рассказала «Комсомолке» калининградка Алена Рудецкая, которая и поделилась фотографией в соцсетях.

Судя по снимку, размах ног «балтийского» гостя достигает 25 сантиметров - для наших широт это довольно крупный экземпляр.

Известно, что на берегах Балтики обитают три вила крабов: Европейский сухопутный краб

Carcinus maenas, Голландский крабик Rhithropanopeus harrisi tridentata и Китайский мохнаторукий краб Eriocheir sinensis. Огромного Китайского краба два года назад поймали в Калининградском заливе, иногда они попадаются и в Преголе.