На фестиваль «Голосящий КиВиН-2021» в Светлогорск приедет Алла Михеева и Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске готовятся к проведению музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2021» (16+). Как стало известно «Комсомолке», на этот раз членами жюри станут Сергей Светлаков, Алла Михеева и Александр Панайотов. К ним впервые присоединятся местные звезды: писатель Евгений Гришковец и олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. Звезды приедут в Светлогорск 17 июля.

Сегодня же, 15 июля, проходит показ команд Александру Маслякову. Он решит, кто примет участие в следующих днях фестиваля.

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2021» пройдет 16 и 17 июля в Светлогорске. Известно, что вечером (в 19.00 по местному времени) первого дня состоится генеральная репетиция в присутствии зрителей. А 17 июля будет вестись телевизионная съемка с участием звездного жюри.

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