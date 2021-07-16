«ЕР» расширит народную программу дополнительными мерами помощи инвалидам

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Депутаты «ЕР» на стратегической сессии “Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы “Единой России” обсудили новые меры помощи людям с ограниченными возможностями.

Первый заместитель руководителя фракции “Единая Россия” в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что жители России, имеющие инвалидность, относятся к категории социально незащищенных граждан, поэтому задача «ЕР» - повышение качества их жизни.

Он подчеркнул, что цель партии - создавать для инвалидов комфортные условия для самореализации и проявления себя в спорте, творчестве, общественной деятельности и других направлениях, в том, чтобы люди с ограниченными возможностями могли реализовать свой потенциал.

В «ЕР» отметили, что инвалиды часто сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, в связи с чем партия намерена выработать законопроект для решения данной проблемы. Для предприятий и общероссийских организаций инвалидов увеличат компенсационные выплаты.

Председатель комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко обратила внимание на важность профессиональной переподготовки и добавила, что инвалидам нужно назначать компенсацию расходов на транспорт от дома до места учебы.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов подчеркнул, что необходимо улучшать качество образования детей с проблемами со слухом, а также устранять нехватку сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

Инициатива уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой состояла во включении в народную программу партии расширенных мер поддержки детей-инвалидов. В частности, необходимо доработать в сторону упрощения и убыстрения процедуру прохождения медико-социальной экспертизы. Кроме того, средства технической реабилитации для детей должны стать более доступными, а родители должны получать дополнительный оплачиваемый отпуск.

Депутаты «ЕР» также подчеркнули важность совершенствования доступности городской среды. Так, в стране недостаточно пандусов, из-за чего люди, перемещающиеся на колясках, не могут передвигаться свободно.

“Нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов”, - добавила глава социального проекта “Шаг за шагом к мечте” Наталья Каптелинина.

Как сообщает сайт ER.ru, депутаты по итогам сессии отметили, что партия взяла на себя главную роль по воплощению общественно значимых инициатив.

Руководитель Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман Аранин предлагает обязать всех застройщиков согласовывать с инвалидными организациями, имеющими сертифицированных специалистов по безбарьерной среде, любые объекты еще на стадии проектирования.

«В Калининграде совместно с руководителями города и области, региональным отделением партии «Единая Россия» мы выработали механизм, не позволяющий появляться «неправильным» школам, садикам, дорогам, набережным, строящимся по муниципальным контрактам. Все проекты согласуются с нами на стадии, когда понизить бордюр, убрать порог, расширить дверь можно еще на бумаге. Потом мы проверяем объекты и в процессе строительства, и ввода в строй.

А еще бывает и так, что человек не может купить жилье из-за отсутствия условий для элементарного въезда в подъезд и подъема на нужный этаж. А мамочкам с малышами в колясках сложно поднять ребенка в квартиру даже на первом этаже.

Поэтому, если с помощью народной программы «Единой России» удастся продвинуть калининградский опыт, закрепить его законодательно, то это в корне изменит ситуацию в стране”, - рассказал он.