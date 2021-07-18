На матче Суперкубка калининградских фанатов заставили снять баннер со словом "Кенигсберг"

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На матче Суперкубка России между питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом" калининградских фанатов "Локо" из объединения Red-Green Ko nigsberg заставили снять ранее согласованный баннер. Причина, по мнению фантов, в том, что на баннере было слово "Кёнигсберг".

"Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован, - сообщили фанаты на своей странице в Инстаграме. - Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Также пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования".

Однако стюард не отставал.

- Снимайте, мне сказали, - требовал он.

"Попросив объяснить причину, стюард повествовал, что это из за слова "Königsberg", - продолжают фанаты. - К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали "Че ты с ними церемонишься, выводи на... или пусть снимают"... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти".

По мнению фанатов, слово "Кёнигсберг" приравнивают к экстремизму и фашизму. Что является вопиющей глупостью. RGK активно посещает матчи команды, где бы она не играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своём названии отражать многогранную историю региона".

Р.S.

Позже фанаты уточнили, что баннер RGK весь матч Суперкубка все-таки был на трибуне, снимать его по требованию стюарда не стали. "Подвернули надпись, которая так взбудоражила кого-то из сотрудников", - добавили фанаты. Впрочем, смысла произошедшего это не меняет.

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