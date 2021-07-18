В рубашке родился: под Балтийском из разрывного течения вытащили мужчину

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В субботу на калининградском побережье шумел ветер, на море было зафиксировано приличное волнение, на пляжах был поднят черный флаг. Это, однако, останавливало не всех.

Как сообщила Дарья Александрова в группе "Типичный Балтийск" в социальной сети "ВКонтакте", трагедия едва не случилось в поселке Павлово недалеко от Балтийска. Официального пляжа здесь нет, спасателям пришлось добираться из Балтийска.

"На моих глазах вытащили мужчину. Течение очень сильное. Огромная благодарность спасателям, приехали с Балтийска очень быстро, сделали все оперативно. Будьте осторожнее!", - написала Дарья.

Еще одна похожая история со счастливым концом произошла в воскресенье в Зеленоградске. И здесь жертвой разрывного течения едва не стал мужчина, отправившийся купаться, несмотря на сильные волны. "Храбреца" удалось вытащить из воды, а пляж он покинул в карете Скорой помощи.

Напомним, в субботу в различных местах калининградского побережья утонули пять человек. В большинстве случаев главной причиной трагедии стали разрывные течения.

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