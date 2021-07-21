«Верю в чудо» о подозреваемом в насилии: К нам никогда не поступали жалобы от подопечных детей

Официальный комментарий благотворительного центра «Верю в Чудо» о ситуации с гражданином Калининградской области, который подозревается в совершении насильственных действий в отношении детей размещен на официальной странице организации в ВКонтакте.

- Человек не являлся сотрудником нашего благотворительного центра. Он действительно был нерегулярным волонтером: делал фотографии на открытых публичных мероприятиях «Верю в Чудо» (на которые мог прийти любой желающий), - говорится в заявлении, что подтверждает ранее сказанное «Комсомольской правде» руководителем центра Софией Лагутинской.

В этом заявлении важно еще одно уточнение.

- На всех публичных мероприятиях наши подопечные всегда находятся с официальными представителями, - заверили в центре. - Прямого контакта с детьми данный человек не имел. К нам никогда не поступали жалобы от подопечных детей и семей по поводу действий этого волонтера. Он не являлся регулярным волонтером и не имел доступа к прямому контакту с детьми.

В центре пояснили, что проверки сотрудников существуют, но их проходят лишь те волонтеры, кто работает на постоянной основе.

- На каждого регулярного волонтера у нас есть личное дело: мы просим предоставить справку о несудимости, потенциальные волонтеры проходят системное обучение и стажерство под контролем опытного волонтера, - рассказали о деталях работы внутри команды. В центре также выразили сожаление о том, что «некоторые местные СМИ выпустили новости с громкими заголовками».

- Такие некорректные заголовки не только наносят удар нашей репутации, но и в целом снижают доверие к благотворительным организациям, - считают в центре.