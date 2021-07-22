Антон Алиханов разъяснил, в каких случаях учитель может не вакцинироваться от COVID-19

В Калининградской области от коронавируса привились 9 тысяч педагогических работников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининграде продолжается обсуждение темы обязательной вакцинации от COVID-19. На этот раз заволновались педагоги.

- Учителей, отказавшихся вакцинироваться против ковида, будут отстранять от работы с 1 сентября? Пора искать новую работу? – спросила губернатора одна из подписчиц на его странице в Инстаграм.

- Если у вас есть медицинский отвод, или вы недавно перенесли болезнь, если у вас есть временные противопоказания, то вы можете не вакцинироваться, - пояснил Антон Алиханов.

По данным регионального минздрава на 20 июля, вакцинацию от коронавируса в Калининградской области прошли 9 тысяч педагогов.

В феврале 2021 года, выступая перед студентами непедагогических направлений БФУ имени Канта, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева отметила, что в регионе «трудятся более 12 тысяч педагогических работников».

- Из них учителями в школах работают около 6 тысяч человек. Средняя заработная плата учителя в регионе составляет 35 тысяч рублей, - сказала министр.