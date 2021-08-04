ГИБДД: на улице Фрунзе «Мерседес» вылетел на тротуар после столкновения с «Ладой»

Стали известны некоторые подробности сегодняшнего ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, по предварительным данным, автомобиль «Лада» под управлением 36-летнего водителя совершал левый поворот и по касательной задел следовавший со стороны эстакадного моста «Мерседес», которым управлял 22-летний парень. В результате «Мерседес» вылетел на тротуар и сбил 85-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. В результате наезда пострадали также 67-летняя женщина и сам водитель «Мерседеса» - они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции, эксперты-криминалисты УМВД под руководством заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД полковника полиции Дмитрия Князева. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.